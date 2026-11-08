IN MOLISE

A Portocannone un solo medico per 2.300 abitanti: scatta la protesta

Lo scorso luglio il penultimo medico è andato in pensione, e parte della popolazione è rimasta senza assistenza di base

di Ilaria Liberatore
08 Nov 2026 - 19:09
01:29 
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