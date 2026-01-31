A Palmoli fiaccolata per la famiglia nel bosco

Ci sono non solo simpatizzanti ma anche genitori e nonni allontanati dai propri bambini, alla fiaccolata per la famiglia nel bosco, organizzata a Palmoli, Chieti, dagli stessi promotori del presidio che, dal 17 gennaio, si trova a fianco alla casa di Nathan e Catherine. Rimarranno lì finché i bambini non torneranno, hanno promesso, perché per loro la decisione di dividere la famiglia è ingiustificata.