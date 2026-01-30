A Niscemi la frana continua: la voce degli sfollati

La sua casa è lì, oltre la transenna, nella zona rossa, a pochi metri dalla frana che ha colpito duramente Niscemi. Francesco è uno dei 1.500 residenti costretti a evacuare, con decine di abitazioni già compromesse o a rischio crollo. La terra continua a muoversi, il maltempo peggiora una situazione già drammatica. Nella zona interdetta si sentono boati, il terreno scivola ancora verso valle e la paura cresce ora dopo ora. Secondo la Protezione Civile, l’area di pericolo potrebbe estendersi di altri 150 metri, costringendo nuove famiglie a lasciare le proprie case e portando alla chiusura di molte attività. La Procura di Gela ha aperto un fascicolo per disastro colposo e danneggiamento seguito da frana. Si vuole capire se il cedimento potesse essere contenuto e se ci siano responsabilità. Il governo annuncia un’indagine amministrativa.