22enne accoltellato alla stazione Certosa di Milano-Certosa: gravissimo

Una rissa tra almeno dieci persone sarebbe scoppiata tra i binari del treno della stazione di Milano-Certosa. Durante il disordine un ragazzo di 22 anni, italiano, è stato colpito da un fendente ed è poi caduto a terra, sanguinante e in stato di incoscienza. All'arrivo dei soccorsi sul binario 6, i giovani coinvolti sarebbero fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. Il 22enne è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fatebenefratelli dove si troverebbe in pericolo di vita.