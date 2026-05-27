IN VIA MAMBRETTI

22enne accoltellato alla stazione Certosa di Milano-Certosa: gravissimo

L'attacco con coltello sarebbe stato sferrato durante una rissa nella quale sarebbero state coinvolte almeno dieci persone

27 Mag 2026 - 07:14
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Una rissa tra almeno dieci persone sarebbe scoppiata tra i binari del treno della stazione di Milano-Certosa. Durante il disordine un ragazzo di 22 anni, italiano, è stato colpito da un fendente ed è poi caduto a terra, sanguinante e in stato di incoscienza. All'arrivo dei soccorsi sul binario 6, i giovani coinvolti sarebbero fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. Il 22enne è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fatebenefratelli dove si troverebbe in pericolo di vita.

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