"Toc toc", la colonna sonora delle proteste di piazza spopola sui social

"Toc toc, bussano la porta". La protesta a colpi di danza partita dalla Francia e diventata virale sui social, è arrivata anche nelle piazze italiane. Il balletto irriverente davanti alle forze dell'ordine durante le manifestazioni è stato messo in scena a Roma. La canzone, pubblicata più di 10 anni fa e oggi riscoperta, non era un invito alla rivolta o a rompere le vetrine, ma un brano ironico sulla vita. I ragazzi francesi invece l'hanno riproposta paragonando il "Toc toc" del bussare alla porta alla polizia che arriva a casa dopo aver identificato i giovani durante le manifestazioni. Il successo è stato tale che la canzone è uscita dai confini francesi, diventando l'inno delle proteste; e qualcuno ha anche sfruttato l'intelligenza artificiale per tradurre "Toc Toc" in diverse lingue.