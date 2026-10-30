"Movimento 17 ottobre", Youssef Siher riappare in pubblico

Torna a farsi vedere in pubblico Youssef Siher. Nelle immagini pubblicate da “Il Giornale” lo si vede con occhiali, sciarpa e cappellino mentre gira liberamente per le strade di Brescia. Solo 48 ore fa era rinchiuso nella sezione ad alta sicurezza di San Vittore. Scarcerato dal gip Tiziana Landoni adesso, pur restando indagato, è un uomo libero. Ma i pm di Milano continuano a indagare sui contatti di Siher e a lavorare sulla possibilità di un ricorso. “Con la chat 'M17 ottobre' Siher puntava a creare terrore nella gente. Il suo progetto era eversivo”, avevano messo nero su bianco nel provvedimento di fermo gli inquirenti che, proprio sul contenuto delle chat, potrebbero basare la loro istanza di ricorso. "Organizzatevi, guidateci e tutelateci in piazza". Aveva scritto siher in una mail che non è riuscito a inviare, indicando i luoghi previsti per le proteste di sabato scorso.