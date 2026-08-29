"In Italia faccio quello che voglio", influencer si filma mentre salta i tornelli della metro

"Silvia Sardone, guarda, qui in Italia noi maranza non paghiamo il biglietto, guarda come entriamo, guarda, questo è il biglietto" prima provoca l'eurodeputata leghista e poi salta il tornello della metropolitana. Ilyas Maluma, giovane influencer di origini marocchine, lo dice in un video postato qualche settimana fa sui social, mentre salta i tornelli senza pagare il biglietto della metropolitana di Torino. Sottolineando anche: "Io in Italia faccio quello che voglio". Un filmato che, sommato a tanti altri video, ha convinto il Questore di Torino a emettere un avviso orale nei suoi confronti.