Xylella, rifioriscono gli ulivi in Salento: "La natura si è ripresa da sola"

In Salento, nelle campagne tra Galatone e Collepasso, si torna a sperare: centinaia di ulivi colpiti dalla Xylella sono rifioriti spontaneamente, producendo frutti di qualità sorprendente. “Il batterio non fa più paura”, dicono gli agricoltori, mentre Michele Lastilla, direttore del Parco regionale delle Dune costiere conferma che “non significa che la Xylella sia sconfitta, ma c’è un chiaro abbassamento del livello batteriologico”. Dal 2013, il batterio ha devastato oltre 8mila km quadrati e causato danni economici per quasi 3 miliardi. Ora, la natura sembra reagire. Immagini e interviste in programma tra Lecce e Taranto, dove è attivo il direttore del Parco.