West Nile, un'altra vittima nel Lazio

Aveva 80 anni ed era ricoverato da tre settimane nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, l'ottavo paziente morto per il West Nile, il virus trasmesso dalle zanzare. Lo ha reso noto la Regione Lazio, specificando che l'anziano, residente ad Aprilia, aveva anche altre patologie pregresse. In tutta Italia le infezioni sono 170 dall'inizio dell'anno, 16 le vittime. Si conta un primo caso di contagio in provincia di Biella, una donna di 72 anni, e un caso a Trento, una residente appena rientrata in città dopo una vacanza