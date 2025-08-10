Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Aveva già patologie

West Nile, un'altra vittima nel Lazio

Un uomo di 80 anni, residente ad Aprilia, è morto questa mattina nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Si tratta dell'ottava vittima nella regione

10 Ago 2025 - 19:19
01:22 

Aveva 80 anni ed era ricoverato da tre settimane nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, l'ottavo paziente morto per il West Nile, il virus trasmesso dalle zanzare. Lo ha reso noto la Regione Lazio, specificando che l'anziano, residente ad Aprilia, aveva anche altre patologie pregresse. In tutta Italia le infezioni sono 170 dall'inizio dell'anno, 16 le vittime. Si conta un primo caso di contagio in provincia di Biella, una donna di 72 anni, e un caso a Trento, una residente appena rientrata in città dopo una vacanza

west nile

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri