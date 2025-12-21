Voucher da 2mila euro per chi si trasferisce a Varese

Sono arrivate circa tremila richieste di informazioni solo dal Brasile per il progetto "Vieni a vivere a Varese" della Camera di Commercio che ha messo a disposizione voucher per duemila euro l'anno per tre anni agli under 40 che trasferiscono la loro residenza a seguito di un contratto con una impresa della zona. Un successo tale che è stato realizzato un nuovo bando con alcune modifiche, a partire dall'età dei richiedenti che passa da 40 a 45 anni. "Negli ultimi mesi il progetto ha superato i confini italiani, attirando l'attenzione di media e pubblico estero", hanno spiegato dalla Camera di Commercio.