Viterbo, sventato attentato durante la festa di Santa Rosa

Mitra, pistole, caricatori, munizioni e la festa rischia di trasformarsi in tragedia. A Viterbo, la digos ha fermato due uomini di origine turca: le armi, secondo le autorità, servivano a preparare un attentato durante la processione della macchina di Santa Rosa, nel centro storico della città. Una tradizione, qui, che vede il trasporto in spalla di una torre alta trenta metri, in onore del patrono. E' mercoledi pomeriggio, tutto pronto per i festeggiamenti. La polizia interviene e individua i due turchi in un b&b, allertata dall'affittacamere perché gli ospiti sono senza bagagli. In stanza, un arsenale. Proprio lungo il percorso della processione. Scatta così l'allarme antiterrorismo.