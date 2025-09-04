Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
è scattato l'allarme antiterrorismo

Viterbo, sventato attentato durante la festa di Santa Rosa

La polizia interviene e individua i due turchi in un b&b, allertata dall'affittacamere perché gli ospiti sono senza bagagli

di Thomas Trenchi
04 Set 2025 - 13:29
01:36 

Mitra, pistole, caricatori, munizioni e la festa rischia di trasformarsi in tragedia. A Viterbo, la digos ha fermato due uomini di origine turca: le armi, secondo le autorità, servivano a preparare un attentato durante la processione della macchina di Santa Rosa, nel centro storico della città. Una tradizione, qui, che vede il trasporto in spalla di una torre alta trenta metri, in onore del patrono. E' mercoledi pomeriggio, tutto pronto per i festeggiamenti. La polizia interviene e individua i due turchi in un b&b, allertata dall'affittacamere perché gli ospiti sono senza bagagli. In stanza, un arsenale. Proprio lungo il percorso della processione. Scatta così l'allarme antiterrorismo.

viterbo
terrorismo

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri