Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
restano in carcere

Viterbo, i turchi arrestati prima della festa di Santa Rosa soldati del racket?

Accusati di detenzione di armi clandestine, restano in carcere. Continuano le indagini che battono diverse piste

di Alessio Fusco
07 Set 2025 - 12:53
01:29 

Restano in carcere i due turchi, di 22 e 25 anni, sorpresi il 3 settembre, giorno della festa di Santa Rosa, dalla polizia con delle armi da guerra in un b&b di Viterbo. Sono accusati di detenzione di armi clandestine. Gli inquirenti stanno dando la caccia anche a un terzo uomo, qualcuno che li avrebbe aiutati ad arrivare in città e che avrebbe prenotato la struttura dove i due dovevano soggiornare. Scongiurato un possibile attentato proprio durante la festa di Santa Rosa, le indagini ripartono dall'unico dato oggettivo: le armi. Dalla chat emersa dall'esame di uno dei telefoni in possesso dei due giovani sembra che stessero per procedere a una vendita d'armi. Non si esclude nemmeno la pista dell'immigrazione clandestina volta a favorire anche l'ingresso in Europa di dissidenti turchi e ricercati dalle autorità di Ankara. All'interno della stanza di hotel infatti sono state trovate numero scorte di cibo, forse dovevano ospitare altre persone.

viterbo
video tg

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri