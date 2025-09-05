Logo Tgcom24
Cronaca
tensione ancora alta

Viterbo, arrestati e poi rilasciati altri 5 turchi

Continuano le indagini della Procura per fare chiarezza su quali fossero gli obiettivi dei due uomini già fermati per possesso di diverse armi"

di Giuseppe Facchini
05 Set 2025 - 19:39
01:37 

Nella provincia di Viterbo la tensione è ancora alta: prima l'arresto di due turchi a poche ore dall'inizio della festa di Santa Rosa. Poi altri cinque uomini della stessa nazionalità tra i 30 e i 40 anni fermati in un b&b in via Cavour a Montefiascone ma poi rilasciati.

Le indagini della Procura per fare chiarezza su quali fossero gli obiettivi dei 2 turchi trovati in possesso di diverse armi tra cui pistole e mitragliatrici continuano. Si cercano possibili complici. Ogni segnalazione viene presa in considerazione.

