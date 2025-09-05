Viterbo, arrestati e poi rilasciati altri 5 turchi

Continuano le indagini della Procura per fare chiarezza su quali fossero gli obiettivi dei due uomini già fermati per possesso di diverse armi"di Giuseppe Facchini
Nella provincia di Viterbo la tensione è ancora alta: prima l'arresto di due turchi a poche ore dall'inizio della festa di Santa Rosa. Poi altri cinque uomini della stessa nazionalità tra i 30 e i 40 anni fermati in un b&b in via Cavour a Montefiascone ma poi rilasciati.
Le indagini della Procura per fare chiarezza su quali fossero gli obiettivi dei 2 turchi trovati in possesso di diverse armi tra cui pistole e mitragliatrici continuano. Si cercano possibili complici. Ogni segnalazione viene presa in considerazione.
