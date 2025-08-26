Violentata nel parco a Roma, fermato il presunto aggressore

I carabinieri hanno fermato il presunto responsabile della violenza sessuale su una 60enne, avvenuta domenica 24 agosto all'alba nel parco di Tor Tre Teste, alla periferia di Roma. L'uomo, un 26enne gambiano, regolare sul territorio nazionale, è stato rintracciato dai militari grazie alle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza: il giorno dell'aggressione era stato infatti immortalato dalle telecamere mentre camminava in strada con una maglietta nera, pantaloncini chiari e un cappellino. Mostrate le immagini alla vittima, la donna ha confermato che l'indagato fosse la stessa persona che aveva denunciato.