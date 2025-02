Vince la battaglia al Tar per andare al cimitero in bici, ma la sentenza arriva quando è già morto

Alla fine la giustizia gli ha dato ragione, ma lui non potrà mai saperlo perché nel novembre scorso se ne e'andato, all'età di 88 anni. Leonardo Giardinelli, di Treviglio, in provincia di Bergamo, fino all'ultimo ha portato avanti la sua battaglia. Poter entrare al cimitero per visitare la tomba della moglie con una bicicletta, l'unico modo per lui possibile visto che non riusciva più a camminare bene. Ma il comune glielo aveva vietato, niente due ruote nel campo santo.