Villa Pamphili, la Procura chiede il giudizio immediato per Kaufmann

Francis Kauffman, alias Rexal Ford, potrebbe comparire presto davanti ai giudici del tribunale di Roma. Per lui la Procura ha chiesto il giudizio immediato. Il 46enne americano, detenuto nel carcere di Rebibbia, è accusato del duplice omicidio della figlia Andromeda di appena un anno e della compagna Anastasia Trofimova, 28 anni, trovate senza vita nel parco di Villa Pamphili lo scorso giugno.