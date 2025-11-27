Logo Tgcom24
Villa Pamphili, la Procura chiede il giudizio immediato per Kaufmann

È accusato del duplice omicidio della figlia Andromeda di appena un anno e della compagna Anastasia Trofimova, 28 anni, trovate senza vita nel parco lo scorso giugno

di Michela Pagano
27 Nov 2025 - 19:44
01:25 

Francis Kauffman, alias Rexal Ford, potrebbe comparire presto davanti ai giudici del tribunale di Roma. Per lui la Procura ha chiesto il giudizio immediato. Il 46enne americano, detenuto nel carcere di Rebibbia, è accusato del duplice omicidio della figlia Andromeda di appena un anno e della compagna Anastasia Trofimova, 28 anni, trovate senza vita nel parco di Villa Pamphili lo scorso giugno.

Il pubblico ministero contesta all'uomo l'occultamento di cadavere, oltre al duplice omicidio aggravato dai motivi futili e abietti, dalla minorata difesa, dalla relazione affettiva con la donna e dalla discendenza in relazione alla figlia.

