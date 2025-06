Villa Pamphili, l'americano fermato in Grecia fu identificato a Roma il 20 maggio

Tra questi ci sono i testimoni che hanno raccontato di averlo visto assieme alla bambina e alla donna. Segnalazioni che si incrociano con i video delle telecamere di sorveglianza e con le dichiarazioni di alcuni commercianti di un vicino mercato e con i precedenti controlli effettuati dalla polizia. Tra questi quello del 20 maggio scorso. Siamo in una piazza del centro di Roma e sul posto arriva una pattuglia in seguito alla segnalazione di una lite. L'uomo spiega di essere un turista americano, viene identificato, la donna no.