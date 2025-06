Villa Pamphili, attesa per risultati medico-legali più approfonditi

La pista del duplice omicidio, la ricerca di un movente e l'attesa di risultati medico-legali più approfonditi, che possano dare una risposta sulle reali cause della morte della ventinovenne Anastasia Trofimova, la donna trovata senza vita a Villa Pamphili, lo scorso 7 giugno a Roma. A poca distanza c'era il cadavere della figlia di pochi mesi. Sospettato di essere il responsabile delle due morti è Francis Kaufmann, alias di Rexal Ford, californiano di 46 anni fermato dalla polizia sull'isola greca di Skiatos. Si trova in carcere per l'omicidio della bambina di nome Andromeda, presumibilmente la figlia, nata il 14 giugno del 2024 a Malta, e per l'occultamento del cadavere della donna. Sul collo di quest'ultima sarebbero stati trovati dei segni - quasi impercettebili, simili a piccole macchie - che lasciano pensare a una possibile pressione sulla carotide. Un elemento che, se sarà confermato dagli accertamenti scientifici, potrebbe avvalorare la pista investigativa del duplice omicidio con soffocamento. La madre di Kaufmann ha raccontato all'FBI di aver saputo che il figlio, a Malta, aveva conosciuto una ragazza russa, che dalla loro relazione era nata una bambina e che spesso gli mandava dei soldi. La procura di Roma cercherà di sentire anche la madre di Anastasia, che vive in Siberia.