Villa Pamphili, Anastasia il 3 giugno era ancora viva

Emergono nuovi elementi sull’omicidio di Anastasia Trofimova e della piccola Andromeda, trovate morte a Villa Pamphili il 7 giugno. Anastasia era ancora viva quattro giorni prima del ritrovamento e, insieme al compagno Francis Kaufmann, era stata avvistata nel centro di Roma. L’uomo, un 46enne americano che si spacciava per regista, è ora indagato. Le cause della morte restano da chiarire: escluse overdose e avvelenamento, si ipotizza lo strangolamento. L’uomo, descritto dalla sorella come “violento e manipolatore”, è anche sospettato di non essere il padre biologico della bambina.