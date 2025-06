Villa Pamphili, a Kauffmann fondi pubblici per un film mai girato

Francis Kauffman, l’uomo arrestato per l’omicidio della figlia Andromeda a Villa Pamphili, aveva ottenuto nel 2023 quasi 900mila euro di fondi pubblici per un film su Roma mai realizzato. Il progetto fu approvato dal Ministero della Cultura tramite il meccanismo del tax credit, con il supporto formale della società italiana Coevolutions. Intanto gli inquirenti ipotizzano che la compagna Anastasia Trofimova, trovata morta vicino alla bambina, possa essere stata soffocata. Una nuova consulenza tecnica potrebbe chiarire le cause del decesso. Il ministro della Cultura Giuli commenta: "Provo sgomento e rabbia. Non permetteremo che accada ancora".