Vigevano, segregato dall'ex fidanzata per quattro anni

Segregato in casa per 4 anni. 1460 giorni rinchiuso tra le mura di un appartamento divenuto una prigione. D'estate e d'inverno, senza riscaldamento né acqua calda, con il cibo razionato e nessuna possibilità di comunicare con l'esterno. Isolato, disperato. Sul muro perimetrale era stato collocato dai carcerieri persino il filo spinato che rendeva impossibile qualsiasi tentativo di fuga.

È l'inferno vissuto da un 40enne affetto da problemi di infermità psichica e incapace di badare a se stesso. Nessuno a Vigevano, in provincia di Pavia, si era accorto di nulla. Fino a novembre. Quando alcuni vicini chiamano la polizia per lamentarsi e a loro insaputa lo salvano. Raccontano di un uomo che lancia oggetti dalla finestra in cortile, forse in un estremo tentativo di attirare l'attenzione. All'interno dell'abitazione, gli agenti trovano rinchiuso il proprietario in evidente stato confusionale. Il 40enne viene subito ricoverato.