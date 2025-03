Vicenza, multe agli sposi ritardatari

Vietato sposarsi a Natale, come il primo gennaio, e alla Befana. Posticipare a Pasqua? Non si può. E a Ferragosto? Meglio la gita al mare. Regole nuove, entrate in vigore nel comune di Vicenza. E le date off limits sono solo l’inizio. La coppia deve stare ben attenta a non sgarrare data e orario. Si presenti puntuale, nel giorno e nell'ora convenuti perché rischia di pagare una sanzione di 500 euro. Non è più ammesso nemmeno il classico ritardo della sposa. Dovesse capitare, al costo del ricevimento si aggiungerà la spesa della multa: 250 euro, se sforerà oltre i 20 minuti.