Costretta a chiudere il negozio per le minacce di uno stalker

Margherita Parolin, commerciante del centro storico di Vicenza, ha chiuso il suo negozio dopo 20 giorni di minacce da parte di uno stalker: "Ho paura, ma non solo per quello. Voglio mandare un messaggio molto chiaro: chiedo che ci siano leggi molto chiare, precise e severe". L’uomo, già protagonista di tentati furti, è stato rilasciato per motivi sanitari nonostante la sua violenza. "È una vergogna", denuncia Parolin. Il negozio resterà chiuso finché non torneranno sicurezza e giustizia.