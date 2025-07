Viareggio, uccise ladro investendolo con il Suv: rinviata a giudizio

Le immagini riprese dalla telecamera di videosorveglianza posizionata in via Coppino a Viareggio avevano provocato sgomento e incredulità. Cinzia Dal Pino, nota imprenditrice balneare della Versilia, travolge un pedone con il suo Suv e gli passa sopra più volte, poi scende, recupera la borsa che il ladro di origini marocchine le aveva rubato davanti a un ristorante e scappa. L'uomo morirà poco dopo per le ferite riportate. Era l'8 settembre del 2024. Ora il gip del tribunale di Lucca ha disposto il rinvio a giudizio per la Del Pino.