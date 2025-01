Viaggio a Opi, il borgo "salvato" da quattro neonati

Il 2024 è stato un anno davvero straordinario per il piccolo paese di Opi: sono nati ben 4 bambini. Una notizia davvero degna di nota, perché a Opi erano più di dieci anni che non venivano appesi quattro fiocchi rosa o blu tutti insieme. Il paese era diventato uno dei simboli dello spopolamento in Abruzzo. Fenomeno che è stato portato all’attenzione di molti dal film di Riccardo Milani con “Un Mondo a parte”.