Veterinario trovato morto nel Milanese, secondo le prime ipotesi è stato sbranato dai suoi cani

"Tutti i nostri cani hanno accesso libero in casa e cerchiamo sempre di averli con noi il più possibile. L'alano ha bisogno di uno stretto contatto con il padrone. È un cane ideale per la vita in casa, un cane da divano". Così un passaggio della descrizione dell'allevamento dei giganti quattro zampe di Patrizio Donati, 72 anni, veterinario e allevatore, che è stato trovato morto nel giardino di casa a Cerro Maggiore, in provincia di Milano, sbranato, secondo le prime ipotesi, proprio dai suoi cani.