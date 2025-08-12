Vesuvio, in corso il monitoraggio degli incendi

È dal Centro coordinamento soccorsi della Protezione civile che si continua a tenere sotto controllo l'incendio che in quattro giorni ha bruciato 500 ettari di terreno sul Vesuvio. Oltre ai canadair, squadre a terra e mezzi aerei continuano a presidiare la zona per proteggere i centri abitati e mettere in sicurezza l'area. Nelle scorse ore le fiamme stavano raggiungendo una fabbrica di fuochi d'artificio, che è stata evacuata da ogni materiale esplosivo. I fronti continuano a essere tre. Intanto, la procura di Nola continua a lavorare sull'inchiesta: il sospetto è che ci sia la mano dei piromani, anche se il fascicolo dagli inquirenti resta per il momento senza indagati.