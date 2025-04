Verso il Conclave, per i cardinali l'attesa del nuovo Papa sarà "breve"

Secondo alcuni cardinali, il Conclave per eleggere il successore di Papa Francesco potrebbe concludersi rapidamente. L'inizio è fissato per il 7 maggio alle 16.30 nella Cappella Paolina, prima dello spostamento nella Cappella Sistina, dove si terranno fino a quattro votazioni al giorno. Saranno 133 gli elettori, provenienti da 71 Paesi, dopo due defezioni per motivi di salute e il ritiro del cardinale Becciu. A presiedere il Conclave sarà il cardinale Pietro Parolin, tra i papabili.