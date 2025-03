Verona, studente si rifiuta di salire su una scala arcobaleno: punito con una nota

In una scuola di Verona, uno studente ha compiuto un gesto che, da bravata tra compagni, si è trasformato ben presto in una presa di posizione contro i diritti Lgbt. Il giovane ha infatti rifiutato di salire su una scala arcobaleno, simbolo di inclusività dipinta un anno prima su iniziativa degli stessi studenti per la Giornata contro l'omofobia. Il ragazzo, che si è detto contrario ai valori Lgbt, ha scelto di arrampicarsi sul corrimano, e si è poi guadagnato una nota disciplinare. La vicenda, a un mese di distanza, è arrivata sul tavolo del ministro dell'Istruzione Valditara. La famiglia difende il 13enne.