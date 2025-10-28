Logo Tgcom24
Cronaca
Verona, si libera del braccialetto elettronico e uccide la compagna: fermato

La donna aveva già chiesto aiuto alle forze dell'ordine per i maltrattamenti e le violenze, ma poi aveva preferito ritirare la denuncia

di Alessandro Ongarato
28 Ott 2025 - 18:44
Aveva già chiesto aiuto alle forze dell'ordine per i maltrattamenti e le violenze, ma poi aveva preferito ritirare la denuncia. Jessica Custodia de Lima, 33 anni, brasiliana, è stata uccisa a coltellate dal compagno, Douglas Rei Pedroso, 41 anni, a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona, nonostante lui avesse il braccialetto elettronico e non potesse più avvicinarla.

verona