Verona, chi erano i tre carabinieri morti nell'esplosione

Tre morti e più di venti feriti. Nell'esplosione del casolare a Castel D'Azzano, in provincia di Verona, i numeri di una strage. Le vittime sono tre carabinieri formati per azioni a rischio elevato - Marco Piffari e Valerio Daprà, 56 anni, Davide Bernardello, 36 anni erano arrivati nella notte per un intervento delicato. Erano di supporto ai colleghi, a polizia e a vigili del fuoco, in una perquisizione della cascina destinata allo sgombero dei suoi abitanti. Una missione da corpo speciale come le Aliquote Primo intervento dei carabinieri.