Verona, all'occupazione in università c'è anche Greta Thunberg

Nell'auditorium occupato dell'Università di Verona, a unirsi al coro "Free Free Palestine" c'è pure Greta Thunberg. Imperdibile per l'attivista svedese l'invito del collettivo a suggellare un 2025 in cui, lasciate in secondo piano le battaglie per il clima, si è dedicata alla causa palestinese. Greta non riesce più a staccarsi dalle spalle la kefia: ha sopportato il mal di mare, imbarcandosi sulla Freedom Flotilla, e pure la reazione dell'esercito israeliano piombato sulle imbarcazioni, con gli arresti degli equipaggi (lei compresa).