Le dichiarazioni

Ventiduenne accoltellato a Milano, le frasi degli adolescenti: "Magari domani schiatta"

Il giovane sopravvissuto rischia di rimanere paralizzato

di Tito Giliberto
19 Nov 2025 - 12:34
"Magari domani schiatta e ti danno omicidio". Così parlavano i cinque ragazzi, tre di 17 anni e due di 18, che hanno picchiato a calci e pugni, rapinato di 50 euro e accoltellato uno studente 22enne bocconiano a Milano. Il giovane sopravvissuto rischia di rimanere paralizzato.

Gli aggressori si vantavano anche sui social. "È In coma, andiamo in ospedale e gli stacchiamo i cavi", "Cosi' non parla" sono altre frasi intercettate. Prima degli interrogatori, ridevano, preparavano una versione per depistare, ipotizzavano una fuga all'estero.

