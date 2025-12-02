Logo Tgcom24
Cronaca
attimi di panico

Venezia, vaporetto si schianta contro il ponte delle Guglie

Ancora non è chiara la dinamica dell'incidente ripreso dalle videocamere degli hotel nella zona.

02 Dic 2025 - 11:43
00:48 

Momenti di paura vicino al ponte delle Guglie, dove un vaporetto si è scontrato contro la spalla del ponte. Ancora non è chiara la dinamica dell'incidente ripreso dalle videocamere degli hotel nella zona.

video evidenza