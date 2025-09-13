Logo Tgcom24
Cronaca
INCURANTI DEI DIVIETI

Venezia, turisti "cafoni" si tuffano nel Canal Grande

I due, stranieri, sono stati multati dalla Polizia locale, con tanto di ordine di allontanamento

di Gaia Padovan
13 Set 2025 - 20:55
01:20 

È accaduto di nuovo. Incuranti dei divieti, del decoro urbano, e dell'acqua non proprio cristallina, due turisti si sono tuffati nel Canal Grande, in rio di San Vidal, davanti all'ex consolato britannico. Lui inglese di 35enne, e lei, romena di 25, hanno festeggiato la fine delle loro vacanze con l'ennesima prodezza. La coppia, residente in Gran Bretagna, è stata segnalata dai gondolieri e multata dalla Polizia locale con una doppia sanzione amministrativa di 450 euro ai sensi del Regolamento di polizia e sicurezza urbana, che vieta la balneazione lungo i canali. Non solo: per entrambi è stato disposto l'ordine di allontanamento di 48 ore dal centro storico.

