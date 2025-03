Venezia, torna il ticket di ingresso, con prezzo raddoppiato

Torna il ticket per entrare a Venezia e il costo raddoppia: chi deciderà di prenotare nei tre giorni precedenti alla visita in Laguna dovrà sborsare 10 euro e non 5 come succedeva lo scorso anno. Sono 54 i giorni individuati dall’amministrazione comunale in cui non si potrà accedere alla città senza aver prenotato e pagato il biglietto di ingresso. Il portale per acquistare il ticket è attivo dal 18 marzo. Il 18 aprile sarà la prima di una lunga serie di giornate consecutive in cui il ticket è obbligatorio. Sarà così fino al 4 maggio. E poi per tutti i fine settimana, dal venerdì alla domenica, fino al 27 luglio, con l’aggiunta del 2 giugno.

Non saranno obbligati a essere in possesso del biglietto di ingresso i residenti in Veneto e chi studia a Venezia, che lo scorso anno erano sì esentati dal pagamento ma non dalla prenotazione. Non dovranno pagare coloro che si limiteranno a visitare le isole della Laguna, compreso il Lido, e le aree più periferiche di Venezia e coloro che alloggiano in una struttura ricettiva della città.