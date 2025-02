Venezia, spaghetti in camicia nera al ristorante: è polemica

È polemica per una voce del menù del ristorante Al Colombo di Venezia. A sollevarla è stato un medico di Ravenna, il quale dopo aver visto che sulla carta gli spaghetti al nero di seppia venivano presentati come "spaghetti in camicia nera" si è alzato dal tavolo e ha rinunciato al pranzo. Prima di andarsene dal locale, il dottore ha anche detto al titolare, Domenico Stanziani, di "lasciar stare i fascismi". Ha poi segnalato il caso al giornalista di Repubblica Paolo Berizzi, che ne ha parlato nella sua rubrica "Pietre". "Non c'è alcun riferimento al fascismo, è semplicemente un piatto di spaghetti e il suo nome è così da quasi cinquant'anni, ha replicato Stanziani, come riporta la Nuova Venezia.