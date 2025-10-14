Venezia, scoppia incendio su un'imbarcazione: nube di fumo nera

A Venezia, è scoppiato un incendio su un'imbarcazione, che ha causato una nube di fumo nera. Su Twitter, il Comune di Venezia ha fatto sapere che "è stato immediatamente spento dai vigili del fuoco un incendio scoppiato su un motopontone ormeggiato dietro la fermata Actv San Silvestro, chiusa temporaneamente per consentire la messa in sicurezza dell'area. Sul posto, a supporto, un'imbarcazione della polizia locale. La centrale operativa della polizia locale fa sapere che non si registrano danni a cose e persone".