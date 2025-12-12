Venezia, raffica di furti su barche e taxi

Una donna ha rubato un natante carico di pacchi di Natale e si è schiantata contro il Ponte di Rialto a Venezia, distruggendo parte della storica balaustra. E a proposito di furti, sono gli stessi tassisti a spiegare quelli subiti sempre più spesso a bordo delle loro imbarcazioni. "Ragazzi durante la notte, salivano a bordo e rovistavano nei mezzi", racconta uno di loro. Nella maggior parte dei casi i taxi del servizio pubblico non sono custoditi, e così ladri hanno gioco facile.