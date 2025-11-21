Logo Tgcom24
Venezia premia la regata più lunga del Mediterraneo

La quinta edizione della competizione è partita da Genova con dieci equipaggi in gara si è conclusa"dopo 1492 miglia nautiche

di Alessandro Ongarato
21 Nov 2025 - 15:04
01:25 

Si è conclusa a Venezia la quinta edizione del "Marina Militare Nastro Rosa Tour 2025 - Il Veloce", la regata più lunga e impegnativa del Mediterraneo, con una cerimonia di premiazione presso il Padiglione delle Navi del Museo Storico Navale della città. La regata è partita da Genova lo scorso 5 novembre e ha visto in gara dieci equipaggi. I partecipanti hanno affrontato 1492 miglia nautiche senza soste, sfidando condizioni meteorologiche difficili e dimostrando grande preparazione tecnica.

