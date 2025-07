Venezia, turista morì schiacciato in gondola da un vaporetto: 4 milioni di risarcimento

Per il turista tedesco in gondola morto schiacciato da un vaporetto a Venezia nel 2013, 4 milioni di euro di risarcimento alla famiglia. Questa la sentenza della corte d'appello della città lagunare, che va a ribaltare i precedenti pronunciamenti a 12 anni dalla tragedia. Sono chiamati a pagare sia l'azienda dei vaporetti sia 2 gondolieri. Vicino al Ponte di Rialto, quel 17 agosto 2013, non c’è stato scampo per Joachim Vogel, 50 anni, crimonologo tedesco in vacanza. Era con la famiglia in gita su una gondola. In una sequenza di manovre sbagliate fra imbarcazioni, un urto violento lo uccise, mentre faceva da scudo alla figlia più piccola. I giudici hanno valutato le responsabilità in maniera proporzionale.