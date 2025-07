Venezia in corteo contro i borseggi

La solita Venezia: arrivano i turisti, vengono controllati- oggi contributo d'accesso obbligatorio- poi salgono sul vaporetto, percorrono una calle, e vengono anche derubati

Una piaga per tutti, anche per i veneziani, i pochi rimasti, che questa mattina si sono ritrovati per manifestare contro i continui borseggi, una città' diventata preda di truffatori, venditori abusivi, ladri di strada.