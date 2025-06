Venezia: il contributo di accesso sotto la lente costituzionale

Ecco allora che alcuni associati, volutamente sprovvisti di prenotazione, si sono fatti multare per presentare così ricorso al Giudice di Pace, confidando che la Corte Costituzionale possa successivamente esprimersi nel merito. A causa della cronica carenza di magistrati nell'ufficio del Giudice di Pace di Venezia, tutto però è stato rinviato al 2029. Un ticket che non sembra peraltro infastidire la maggior parte dei turisti in arrivo a Venezia.