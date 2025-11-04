Venezia, Emanuele Fiano all'Università Ca' Foscari dopo la contestazione

Il"presidente di Sinistra per Israele"era stato interrotto dagli attivisti proPal"il 27 ottobredi Alessandro Ongarato
Le bandiere della Palestina, gli slogan contro Israele. Dopo la violenta contestazione della scorsa settimana, l'ex parlamentare dem Emanuele Fiano è tornato all'Università Ca' Foscari di Venezia, per riprendere il dibattito sulle prospettive di pace in medioriente. "Protestare è un diritto sacrosanto, capisco il dissenso, ma quelle parole e quei gesti mi hanno scioccato", ha detto il presidente di Sinistra per Israele. Ad accompagnarlo la ministra dell'Università Anna Maria Bernini. "Oggi sono io la scorta istituzionale e democratica di Fiano", ha affermato la ministra.