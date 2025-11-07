Venezia, contro i borseggi arrivano mille telecamere per i vaporetti

A Venezia, troppe aggressioni, e non solo verbali, e troppi borseggi. Così l'azienda dei trasporti pubblici - per la sicurezza di passeggeri e personale - ha deciso di installare a bordo dei vaporetti mille telecamere.

Ne verranno posizionate otto per ogni imbarcazione.





Un sistema di videosorveglianza già presente negli autobus che svolgono servizio in terraferma. Il progetto potrà prendere il via anche in laguna non appena verrà trovata l'intesa con i sindacati di categoria, tenendo conto di alcune perplessità riguardo i controlli da remoto, i posizionamenti delle telecamere e la tutela della privacy dei dipendenti.

