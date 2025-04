Venezia, arriva il "barcavelox" per chi corre troppo tra i canali

A Venezia e nella sua laguna sarà presto possibile utilizzare ufficialmente il barcavelox, l’autovelox per le imbarcazioni, per controllare la velocità nei canali. Dopo una fase sperimentale avviata due anni fa, la misura è stata inserita nel nuovo Codice della strada, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e ridurre il moto ondoso. La norma entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il sindaco Brugnaro ha sottolineato l’importanza di sensibilizzare sull’andare più piano nei canali, anche valutando nuovi limiti di velocità. Entro l'estate verranno attivate una cinquantina di telecamere. "La legge - spiega l'assessore Zuin - prevede 2 km orari di tolleranza e terremo conto anche delle condizioni meteo".