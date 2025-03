Venezia ancora vittima del turista cafone

La bella stagione non è ancora arrivata, i turisti incivili invece sì. In una settimana fredda e piovosa, già due bagni in Canal Grande. Ultimo a gettarsi un atleta, probabilmente turco, che, incurante dei divieti, e dell'acqua non certo limpida, ha attraversato il canale all'altezza del Ponte di Rialto, proprio mentre passavano gondole, taxi, vaporetti. Ripreso con il telefonino da alcuni gondolieri, l'uomo, una volta emerso dall'acqua, ha proseguito nella sua impresa, mettendosi a correre, con addosso la muta, e ai piedi delle scarpe da jogging. Che si trattasse di uno sportivo appare evidente, ma con la sua stravagante impresa, ha messo a rischio la propria vita e la sicurezza della navigazione, proprio in quel tratto di canale dove, nell'agosto del 2013, perse la vita in un incidente acqueo un turista tedesco. Forse, grazie ai filmati, verrà identificato.