Veneto, la stretta di Zaia sulle baby gang: possibile Daspo per minori

Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha denunciato l'aumento di episodi di violenza tra adolescenti, come aggressioni ad adulti e anziani, bande di ragazzini che si affrontano fuori dai centri commerciali e rapine tra compagni di scuola. Zaia ha proposto l'adozione del Daspo anche per i minori, con divieto di accesso a manifestazioni pubbliche, come misura preventiva. Il prefetto di Venezia sta valutando questa opzione, in particolare per comuni come Chioggia e Jesolo, dove gli episodi di violenza sono più frequenti. L'obiettivo è prevenire comportamenti antisociali e proteggere donne e anziani.