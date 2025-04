Veleni e sospetti alla vigilia del Conclave

Il ritiro del cardinale Becciu, coinvolto nello scandalo del palazzo di Londra ma deciso a ribadire la propria innocenza, contribuisce a calmare le acque ma solleva nuovi sospetti su presunti complotti. Il clima pre-conclave si fa teso: tra cardinali bocche cucite e voci sullo stato di salute di figure chiave come Parolin e Sarah, si moltiplicano le indiscrezioni. A contribuire all’atmosfera di diffidenza è anche il sito “The College of Cardinals Report”, che pubblica profili dettagliati di oltre 40 porporati. La CNN e media francesi riportano l’esistenza di dossier milionari finanziati da gruppi americani per influenzare l’elezione del nuovo Papa.