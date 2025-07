Vandali e bestemmie, chiude per punizione il "campetto del don"

"Sono stati visti e anche sentiti innalzare a Nostro Signore non preghiere, ma qualcosa che sarebbe sempre meglio evitare: la bestemmia non fa mai onore a nessuno. Anzi, è un grande disonore per chi le pronuncia". A parlare è monsignor Gian Franco Brusa, parroco di Asigliano (Vercelli), la cui amministrazione comunale ha chiuso per punizione il "campetto del don" dopo che qualcuno ha preso a calci e vandalizzato il cancello e dopo che un gruppo di ragazzini ha gridato bestemmie davanti alla chiesa.